Após estreia no Vasco, Wagner faz gol e se destaca em jogo-treino

Um dos principais reforços para o Vasco neste ano, o meia Wagner fez sua estreia no fim de semana, um mês após sua apresentação. Não foi a estreia ideal, já que o time carioca foi derrotado pelo Volta Redonda. Mas, no retorno da equipe aos trabalhos, o meia pôde mostrar serviço nesta terça-feira, em jogo-treino dos reservas contra o time sub-20, em São Januário.

Destaque da atividade, Wagner marcou um dos cinco gols do time profissional, na vitória por 5 a 2 - Evander, Mateus Vital e Caio Monteiro, duas vezes, marcaram os outros gols da equipe. "Hoje fiz um coletivo, a minha parte física está bem. O que falta somente é entrar dentro de campo e participar dos jogos para ganhar ritmo", avaliou o meia.

"Para mim é muito importante uma semana inteira de treinamentos, ainda mais depois da minha partida de estreia, quando atuei 40 minutos. Esse coletivo de hoje foi importante para aprimorar a parte técnica com os companheiros. É uma semana chave e vamos trabalhar forte para chegar bem no sábado", disse, pensando na partida contra a Portuguesa, pela Taça Guanabara (primeiro turno do Campeonato Carioca).

Com apenas um tempo para mostrar serviço no Vasco, Wagner ainda não sabe em que posição atuará na equipe titular. Mas se colocou à disposição do técnico Cristóvão Borges. "O Cristóvão sabe bem quais são as duas funções que eu sei exercer melhor: pelo lado e pelo meio. Também sei jogar em outras posições. Acredito que vai depender muito da situação, de como vai ser a partida e do adversário, como eles vão estar montados. A posição que eu irei atuar vai depender muito de cada partida."

Quanto ao desempenho do time, Wagner minimizou a derrota por 1 a 0 no fim de semana e pediu paciência à torcida. "Nosso elenco está ficando forte, está mostrando qualidade, mas ainda falta entrosamento. É preciso calma. Estamos no começo do trabalho, já existe uma certa pressão por ser Vasco, mas acreditamos que o resultado aparecerá mais para frente", afirmou.

No jogo-treino desta manhã, o time profissional do Vasco começou a atividade com Jordi; Yago Pikachu, Jomar, Rafael Marques e Henrique; Julio dos Santos, Evander, Escudero e Wagner; Manga e Éderson. No decorrer da atividade, Cristóvão testou João Pedro, Madson, Andrey, Mateus Vital, Andrezinho, Éder Luís e Caio Monteiro na equipe.