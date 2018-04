Após exame descartar lesão, Kroos faz treino leve no Real Madrid

A presença do alemão Toni Kroos é a principal dúvida na escalação do Real Madrid para enfrentar a Juventus, quarta-feira, no Estádio Santiago Bernabéu, na partida de volta da semifinal da Liga dos Campeões. O volante precisou ser substituído do jogo contra o Valencia, sábado, mas exames descartaram uma lesão muscular.

Um dia depois, no domingo, ele garantiu que não seria problema para a partida: "Obrigado pelas mensagens. Acabei de realizar os exames. Não se preocupem. Vamos focar na quarta-feira", escreveu o jogador alemão, no Twitter.

Nesta segunda-feira, entretanto, ele só participou de uma parte do treino do Real Madrid com os demais companheiros. De acordo com o Real Madrid, ele depois trabalhou na academia do CT do clube, acompanhando Modric, Khedira e Bale. Dos três, só o galês atuou no jogo de ida, no qual a Juventus venceu por 2 a 1.