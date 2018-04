Após exame mostrar uso de cocaína, Michael é cortado da seleção sub-20

RIO - Após a divulgação do resultado positivo do exame antidoping, que apontou a presença de cocaína, o atacante Michael foi cortado nesta terça-feira da seleção brasileira Sub-20. A CBF anunciou que o jogador do Fluminense não fará mais parte do grupo convocado pelo técnico Alexandre Gallo para um período de treinos e amistosos que irá durar um mês - nenhum substituto foi chamado para o seu lugar.

Com apenas 20 anos, Michael causou sensação no Fluminense durante a disputa da Taça Rio, o segundo turno do Campeonato Carioca, depois de ter marcado três gols logo em sua estreia como titular no time profissional. O exame antidoping aconteceu logo depois, quando ele ajudou na vitória sobre o Resende, por 2 a 0, no dia 6 de abril. O garoto já admitiu o uso da cocaína e nem pediu a contraprova.

A direção do Fluminense prometeu dar todo o apoio para Michael, que também recebeu o incentivo do técnico Abel Braga e de seus companheiros de clube. Mas ele está suspenso preventivamente, até que seja julgado pelo Tribunal de Justiça Desportiva do Rio, quando pode pegar dois anos de suspensão se for condenado. Assim, ele não pode jogar e nem defender a seleção brasileira Sub-20.

Na última sexta-feira, Michael foi convocado junto com outros 22 jogadores para defender a seleção brasileira Sub-20. Agora sem o garoto do Fluminense, o grupo se reúne no dia 16 de maio. Num período de 30 dias, o time comandando por Gallo fará três amistosos no Espírito Santo, disputa o tradicional Torneio de Toulon na França e ainda faz mais dois amistosos na Suíça.