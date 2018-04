Após exames, André assina com Vasco até o fim do ano Aprovado nos exames médicos, o atacante André foi enfim confirmado pelo Vasco como novo reforço para a disputa do Campeonato Brasileiro. O jogador assinou nesta segunda-feira contrato com o time de São Januário até o fim da temporada. O Santos pagará 25% do salário do jogador, estimado em R$ 200 mil.