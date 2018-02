Após exames médicos, Flamengo desiste de contratar Gavilán

A diretoria do Flamengo anuncio nesta quinta-feira que o clube não contratará mais o volante paraguaio Gavilán. O jogador foi reprovado nos exames médicos realizados na manhã desta quinta-feira. A decisão foi tomada depois de uma análise do médico José Luiz Runco, que também trabalha na seleção brasileira. O clube não revelou os detalhes dos exames realizados pelo jogador. Gavilán, de 27 anos, deveria ser apresentado como reforço do Flamengo na tarde desta quinta. O clube, inclusive, chegou a marcar uma entrevista coletiva, que aconteceria às 13 horas. O jogador, que já defendeu a seleção de seu país, se destacou no Brasil ao atuar pelas equipes do Internacional e do Grêmio. Ele seria o quarto reforço do Flamengo para a Libertadores.