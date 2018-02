Após exames, São Paulo espera anunciar Valdívia como sexto reforço até terça

O São Paulo deve anunciar entre esta segunda e terça seu novo reforço para 2018. O meia-atacante Valdívia já passou por exames e detalhes sobre o contrato ainda estão sendo definidos. O jogador deve ficar no clube tricolor durante um ano, emprestado pelo Internacional.

+ Nenê reconhece falta de entrosamento e projeta melhora no São Paulo

Valdívia será o sexto nome a reforçar o São Paulo para a temporada. Chega depois do goleiro Jean, do zagueiro Anderson Martins, dos meias Diego Souza e Nenê, e do atacante Tréllez.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Fora dos planos do Atlético-MG, onde atuou na última temporada, e do Inter, que detém seus direitos econômicos, o jogador interessou à comissão técnica de Dorival Junior por atuar com velocidade pelas pontas, característica buscada pelo clube paulista.

Valdívia deve fazer os primeiros treinos com a nova equipe ainda antes do jogo de quarta contra o Bragantino, pela 6ª rodada do Paulistão, mas não deve estar à disposição para esta partida. Uma possível data para sua estreia é contra o Ituano, no dia 15, pela 7ª rodada.

Em 2017, ele participou de 31 jogos com a camisa do Atlético-MG, e marcou dois gols. No São Paulo, disputará posição no meio campo com Nenê, Cueva e Shaylon.