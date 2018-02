Após experiências pontuais, Botafogo aposta em ações com youtuber Felipe Neto

O Botafogo ousou e virou notícia nos últimos anos por alguns de seus contratos de patrocínio. Em 2017, durante as duas últimas partidas do Campeonato Brasileiro, fechou um acordo pontual com a empresa de coxinhas dos youtubers Felipe e Luccas Neto.

+ Clubes fazem 'marketing de guerrilha' para garantir patrocínios na crise

Celebridades da web, juntos, os irmãos tem mais de 30 milhões de inscritos em seus canais pessoais na plataforma de vídeos, e mais 7 milhões em um canal conjunto. O "Efeito Neto" não demorou para aparecer para o clube carioca. Em poucos dias, o Botafogo viu sua Web TV dobrar o número de inscritos, e a venda de camisetas intanfis aumentar 500%.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Não à toa, as negociações para um contrato maior começaram e hoje o vínculo assinado, após a experiência pontual, é para toda a temporada 2018. No sábado, a dupla inaugurou dois quiosques de sua empresa no Engenhão. Botafoguense, Felipe Neto disse ao Estado que as ações foram planejadas com o marketing do clube, e que os resultados positivos só apareceram por causa do planejamento.

"Acredito muito na força dos patrocínios pontuais, se bem planejados", avalia o youtuber. "Estampar sua marca por um jogo, apenas por estampar, sem qualquer ação pontual planejada e um motivo concreto para a realização daquele patrocínio, não vejo como algo tão interessante, principalmente para o clube, que acaba recebendo pouco e expondo muito."

Felipe lembra que a ação com o Botafogo movimentou as redes sociais - um dos locais de trabalho dele e do irmão. "O retorno foi fantástico, tanto que na mesma hora renovamos para o jogo seguinte e já começamos as conversas para transformar a ação pontual em fixa para o ano inteiro. A repercussão foi em nível mundial. Jornais da França e Argentina cobriram a ação e o Twitter praticamente só falou disso o dia inteiro em que foi anunciado o patrocínio."

Em 2015, o clube tirou a paciência de muitos torcedores quando fez uma parceria com uma empresa de atacado e estampou anúncios de promoções, com preço e tudo, na barra superior das costas dos uniformes de seus jogadores. Expressões como "Secador 1900W por R$ 49", na camisa do time, foram desaprovadas pela torcida.

O time chegou a ser satirizado pelo canal humorístico Porta dos Fundos, também do Youtube, que brincaram com o tipo e o número de patrocinadores do clube na época. O Botafogo entrou com uma ação na Justiça contra o canal, mas perdeu o processo. A decisão em segunda instância foi divulgada na semana passada.