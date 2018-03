Após expulsão, corintiano Gabriel xinga torcida do Palmeiras em vídeo

Expulso de forma errônea, o volante Gabriel deixou o gramado do Itaquerão revoltado com a decisão do árbitro Thiago Duarte Peixoto, mas pouco depois relaxou com a vitória alvinegra por 1 a 0 sobre o Palmeiras, nesta quarta-feira e aproveitou para se vingar de torcedores que ficaram tirando sarro dele após a expulsão.

Pouco depois do término da partida, o volante aproveitou um vídeo feito por Kazim, ainda no vestiário da arena, e disparou. "Cadê todo mundo? Vai tomar no c... porcada!", disse, em tom irônico. A bronca do corintiano se deu pelo fato de muitos palmeirenses terem tirado sarro dele nas redes sociais, após a expulsão.

Gabriel vivia uma noite especial na arena, pois enfrentava o Palmeiras pela primeira vez desde que havia deixado o clube, no fim do ano passado. Ele ficou chateado com a forma com que deixou o time alviverde e queria mostrar ainda mais serviço. Desde sua chegada ao Corinthians, sempre tem alfinetado o rival.

Revoltado com a decisão do árbitro, o presidente do Corinthians, Roberto de Andrade, disse que vai tentar anular a expulsão do jogador, mas não sabe se existe condições legais de fazê-la. Ele irá conversar com os advogados do clube para pedir também o afastamento do árbitro.