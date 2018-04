Após expulsão no início e vitória, Abel elogia desempenho coletivo do Fluminense

O técnico Abel Braga exaltou o desempenho coletivo do Fluminense na vitória por 1 a 0 sobre o Cruzeiro, neste domingo, no Maracanã, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro, em uma partida na qual a sua equipe atuou com um jogador a menos desde os 14 minutos do primeiro tempo, quando o lateral-direito Gilberto foi expulso por uma falta dura sobre o atacante Sassá.

"A vitória é do grupo. Tivemos um jogo de duelo, de muita competição, contra um grande time muito bem dirigido. Cada um deu mais daquilo que podia para superar a inferioridade numérica. Foi uma vitória importante, fundamental. Tivemos uma expulsão com 15 minutos e isso dá uma certa preocupação. Então, o que fica disso é a leitura (da partida) que os jogadores tiveram, ocupando bem os espaços. O pessoal está de parabéns. Muito legal ver o torcedor feliz com a equipe", afirmou o treinador, em entrevista coletiva.

No confronto, o árbitro paulista Flávio Rodrigues de Souza deu o cartão vermelho direto a Gilberto após o jogador acertar com o pé, de forma imprudente, a cabeça de Sassá em uma disputa pelo alto. A decisão do juiz revoltou os jogadores da equipe carioca, mas o time conseguiu abrir o placar aos 3 minutos do segundo tempo, com um gol do atacante Pedro, e depois segurou a pressão cruzeirense e a vantagem de 1 a 0 até o final.

"O time foi brilhante, a equipe foi madura. Jogamos contra uma grande equipe, com um ótimo treinador. Jogar contra o Cruzeiro com um a menos é complicado, então isso dá um significado importante para essa vitória. Quando se encontra esse tipo de resposta no campo, isso mostra que essa é uma equipe que não se acomoda, que quer chegar longe, quer conquistar objetivos", reforçou Abel.

E o comandante já começou a projetar o duelo que o seu time fará contra o São Paulo, no próximo domingo, no Morumbi, pela terceira rodada do Brasileirão, no qual anteriormente a equipe estreou com uma derrota por 2 a 1 para o Corinthians, na arena corintiana, e deu bastante trabalho ao atual campeão nacional.

"Nosso próximo adversário é o São Paulo, é difícil. Temos que ter muita consciência do valor do adversário, mas sem nos colocar numa posição inferior", cobrou Abel, que tenta fazer engrenar uma equipe jovem e sem nenhum grande medalhão no momento.

"Disse para eles (jogadores) antes do jogo que o trabalho traz a vitória. Nós sabemos o nosso limite, sabemos aquilo que temos de forte, que é o nosso coletivo. E hoje fica caracterizada essa equipe com alto nível de competitividade", analisou.