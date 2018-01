Após expulsão polêmica, Leicester arranca empate fora contra o Stoke

O Leicester City fez neste sábado a torcida matar as saudades das grandes performances da temporada passada, que lhe rendeu o título inglês. Saindo atrás do placar diante do Stoke City, por 2 a 0, e com um jogador a menos em campo, o time comandado pelo técnico Claudio Ranieri esbanjou poder de superação e arrancou o empate fora de casa.

As dificuldades do Leicester neste sábado começaram aos 27 minutos de jogo, quando o árbitro expulsou Jamie Vardy direto por causa de entrada dura, em uma decisão polêmica. O atacante fazia disputa renhida com um rival, quando escorregou e tentou carrinho. Acabou acertando pela frente um outro jogador do Stoke. Sem hesitar, a arbitragem apresentou o cartão vermelho, surpreendendo até os jogadores da casa.

Em desvantagem numérica após lance tão polêmico, o Leicester se perdeu em campo e começou a recorrer a faltas mais duras. Foram seis cartões amarelos praticamente em sequência. O Stoke aproveitou o momento favorável e abriu o placar aos 39, em cobrança de pênalti de Bojan Krkic. Para piorar, Joe Allen anotou o segundo aos 45, antes do intervalo.

Para o segundo tempo, o time visitante voltou mais calmo e Ranieri começou a fazer a diferença, a partir do banco de reservas. Ele colocou Ulloa em campo aos 32 minutos. Aos 34, ele anotava o primeiro do Leicester, que passou a atacar com mais força na segunda metade da etapa.

A recompensa veio aos 43 minutos do segundo tempo. Daniel Amartey subiu mais que a zaga do Stoke e decretou o empate, de cabeça, após levantamento na área. O empate amenizou a situação do atual campeão na tabela. O Leicester tem agora 17 pontos e ocupa o 15º posto. O Stoke está em 11º, com 21.

Pela mesma rodada, o Sunderland fez a lição de casa e saiu da lanterna, empurrando o Hull City para a última colocação. Diante de sua torcida, o Sunderland superou o Watford por 1 a 0, enquanto o Hull foi derrotado pelo West Ham pelo mesmo placar. E o Middlesbrough venceu o Swansea City por 3 a 0, em casa, com dois gols do espanhol Alvaro Negredo.