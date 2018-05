Após falha, Leandro Almeida é barrado por Marcelo Oliveira

O empate por 2 a 2 entre Palmeiras e São Bento ficou marcado pelo erro grosseiro do zagueiro Leandro Almeida no lance em que o time do interior virou o placar no Pacaembu. Após o jogo, o técnico Marcelo Oliveira deixou de lado o discurso de “dar apoio ao jogador”, como fizeram alguns atletas e já avisou que o defensor não será titular na partida contra o Oeste, quarta-feira que vem.

“Hoje ele foi muito infeliz. Tem o apoio de todos, trabalha bastante, mas temos que olhar no geral. Vou dar chance para outro jogador e fazer com que o Leandro treine ainda mais e se prepare melhor”, disse o treinador palmeirense.

Na jogada que causou toda a confusão, Leandro Almeida estava com a bola dominada e foi apertado por Morais. Ao invés de dar um chute para frente, o defensor tentou sair jogando, se atrapalhou, o meia ficou com a bola e bateu na saída do goleiro Fernando Prass, para irritação de Marcelo Oliveira.

“Tem momento que o zagueiro tem que dar um chute logo. Não dá para sair jogando, vai e joga com o Barrios lá na frente, que seria uma forma de tirar a bola e ainda poderia criar uma jogada”, explicou o treinador.

Companheiro de zaga, Vitor Hugo saiu em defesa do companheiro. “Temos que abraçar e dizer que estamos juntos com ele. Eu errei também no ano passado e com o apoio de todos, vi a diferença que faz. Estamos juntos com ele e todo mundo que está dentro de campo é passível de erro. Ele vai passar por cima dessas coisas e nos ajudar muito ainda”, assegurou o defensor.

Sem Leandro Almeida e com Edu Dracena se recuperando de contusão, Marcelo Oliveira pode dar uma oportunidade para Roger Carvalho jogar ao lado de Vitor Hugo. Outro defensor que está inscrito no Paulista é Thiago Martins, mas o treinador já avisou que irá apostar na experiência do jogador, que chegou do Botafogo.