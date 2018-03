Após falha, Maicon assume a culpa pelo empate do São Paulo com o Mirassol

O empate sofrido no fim frustrou a torcida do São Paulo, neste sábado, e deixou o zagueiro Maicon irritado. O defensor disse depois do empate por 2 a 2 com o Mirassol, no estádio do Morumbi, pelo Campeonato Paulista, que se sentia culpado pela reação do time do interior ao ter falhado no lance que originou o primeiro gol da equipe adversária, já no segundo tempo.

"Tenho parcela muito grande de culpa nisso. Estávamos controlados com 2 a 0. Foi um momento meu de displicência. Acabei complicando com o gol deles e eles ficaram mais fortes", disse o jogador. Maicon perdeu a bola na entrada da área ao tentar driblar Rafhael Lucas, aos 30 minutos do segundo tempo. O atacante do Mirassol tinha acabado de entrar, fez o primeiro do gol do time e iniciou a reação depois de a equipe ter levado dois gols.

Ao diminuir a desvantagem, o Mirassol continuou a pressionar e chegou ao empate, aos 46 minutos da etapa final, com o meia Xuxa, de cabeça. "Eu me vejo como o principal culpado e assumo a responsabilidade por esses dois pontos perdidos em casa", disse o defensor. O São Paulo fez os gols com o estreante Lucas Pratto, no primeiro tempo, e com o zagueiro Rodrigo Caio, no começo da segunda etapa.

A equipe do Morumbi buscava a terceira vitória seguida na competição depois de ter batido Ponte Preta e Santos nas últimas rodadas. O São Paulo é líder do Grupo B com sete pontos, três a mais do que a Ferroviária, e volta a campo nesta terça-feira, quando recebe o São Bento pelo Estadual.