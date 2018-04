Após fazer exames, Ibson só aguarda liberação do Flamengo

SÃO PAULO - O meia Ibson foi aprovado nos exames médicos nesta sexta-feira e está praticamente acertado com o Corinthians. O jogador só não assinou contrato com o clube paulista porque antes ele precisa rescindir seu vínculo com o Flamengo. O acerto deve ser sacramentado no início da próxima semana.

A rescisão com o Flamengo é somente uma questão formal, porque o time carioca já liberou o jogador para negociar com o Corinthians. O meia, de 29 anos, espera recuperar no clube paulista sua carreira, em baixa após passagens discretas por Porto, Spartak Moscou, Santos e pelo próprio Flamengo. No Corinthians, Ibson poderá ganhar uma chance no time titular caso se confirme a transferência do volante Paulinho para o futebol europeu. A eventual escalação de Ibson na vaga do volante foi cogitada pelo técnico Tite nesta sexta. "Acredito que sim. No Flamengo, ele começou assim", destacou o treinador.

Para Tite, Ibson tem características adequadas para conquistar uma vaga no time. "O Ibson jogou no Santos e foi bem, ele tinha tomado a posição do Elano. Ibson é versátil na linha de três ou na função de volante, como é o nosso desenho tático". Além de elogiar o futuro reforço, Tite defendeu a contratação de Maldonado, que também estava encostado no Flamengo. "Toda a história dele já é suficiente, e da personalidade e da conduta dele, ele se recuperou", afirmou o técnico, referindo-se aos problemas físicos do volante. "O Guilherme Andrade se machucou e buscamos outro atleta. Abriu-se esta possibilidade e o Maldonado está recuperado".