Após fazer só sete jogos pelo Santos, atacante Marquinhos renova O Santos mudou de ideia de decidiu renovar o contrato do atacante Marquinhos para a toda a próxima temporada. O jogador, que se destacou pelo Audax durante o Paulistão e jogou sete partidas com a camisa alvinegra, sendo titular apenas diante do Vasco, na penúltima rodada, quando Dorival Júnior deu chance aos reservas.