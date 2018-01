Após fiasco, Levir Culpi recebe reforços Depois da derrota para o Americano, por 2 a 1, na noite de quarta-feira, pelo Campeonato Carioca, o técnico Levir Culpi recebeu uma boa notícia. Os meias Almir e Camacho e o volante Túlio, que desfalcaram o Alvinegro nos dois primeiros jogos da competição por causa de contusões, foram liberados pelos médicos. Almir participou do coletivo desta quinta-feira entre os jogadores reservas e os juniores e teve grande destaque. Ele marcou dois gols e deu o passe para outros dois. Agora, Levir Culpi terá de decidir quem deixará o time para a entrada do jogador. Ou então, o treinador vai manter Almir no banco de reservas, decisão tomada durante grande parte da Série B do Campeonato Brasileiro, em 2003.