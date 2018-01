Após ficar fora do Pan, Marta volta à seleção para amistoso

O técnico Vadão anunciou nesta terça-feira a lista de convocadas para representar a seleção brasileira feminina de futebol diante da França. A principal novidade é o retorno de Marta, que havia ficado de fora dos Jogos Pan-Americanos e agora defenderá o País no amistoso do próximo dia 19, em Le Havre.

Marta ficou de fora dos Jogos de Toronto porque não foi liberada pela sua equipe, o Rosengard, da Suécia, assim como Bia, impedida de ir pelo Hyundai Steel Red Angels. Mesmo com estes importantes desfalques, a seleção conquistou a medalha de ouro após bater a Colômbia na decisão.

Como era de se esperar, a base da convocação desta terça é de jogadoras que servem somente à seleção feminina, vinculadas à CBF. Das 20 atletas chamadas, 12 se enquadram neste cenário, com destaque para nomes de peso, como os de Formiga e Maurine.

No ataque, além de Marta, o destaque é a embalada Cristiane, contratada pelo Paris Saint-Germain após ser uma das melhores jogadoras do Pan. Ao seu lado está a polivalente Érika, que também acertou com a equipe francesa depois de seu bom desempenho em Toronto.

Confira a convocação da seleção feminina:

Goleiras: Bárbara (CBF) e Luciana (CBF).

Zagueiras: Mônica (CBF) e Rafaelle (CBF).

Laterais: Tamires (Fortuna Hjorring), Fabiana (CBF), Rilany (CBF) e Poliana (Umf St. Jarnan Football Club).

Meio-campistas: Thaísa (CBF), Andressinha (Houston Dash), Bia (Hyundai Steel Red Angels), Formiga (CBF) e Maurine (CBF).

Atacantes: Andressa Alves (Montpellier Hérault Sport Club), Cristiane (Paris Saint-Germain), Darlene (CBF), Marta (FC Rosengard), Raquel (CBF), Gabi Zanotti (CBF) e Érika (Paris Saint-Germain).