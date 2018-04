Após ficar no banco, Fred será titular do Flu no sábado Depois de começar no banco de reservas e finalmente fazer a sua estreia em 2013 no empate com o Friburguense por 2 a 2, o atacante Fred vai ser titular contra o Quissamã, neste sábado, em Macaé. O artilheiro do último Campeonato Brasileiro jogou meia hora na última quarta-feira e foi elogiado pelo técnico Abel Braga.