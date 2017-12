Vila Nova-GO prepara festa para receber o premiado Wendell Lira

O jogador Wendell Lira, ganhador do Prêmio Puskas da Fifa ao ter o seu gol eleito como o mais bonito do mundo em 2015, superando ninguém menos que Lionel Messi, do Barcelona, da Espanha, e Florenzi, do Roma, da Itália, será recebido com festa quando retornar ao Brasil. É o que promete Guto Veronez, presidente de seu clube, o Vila Nova, de Goiânia (GO). "A torcida do Tigrão é calorosa, vamos fazer muita festa. Ainda está todo mundo saboreando essa conquista, por isso ainda vamos definir o que será feito. É certo que os torcedores vão em peso ao aeroporto", disse.

Guto contou que o treino previsto para a tarde desta segunda-feira foi adiado para que todo o elenco pudesse acompanhar, com a diretoria, a entrega dos prêmios da Fifa. A cerimônia foi transmitida pelo telão instalado no auditório da sede do clube. "Quando o prêmio foi anunciado, vibramos como se fosse a conquista de um título", contou o dirigente. "Realmente, o gol que ele fez foi fantástico. Espero que ele repita a dose pelo Vila", completou. O gol escolhido como o mais bonito de 2015 foi marcado por Wendell Lira jogando pela equipe do Goianésia contra o Atlético Goianiense, pelo campeonato estadual.

Em novembro, ele foi contratado pelo Vila Nova e ainda não fez nenhuma partida oficial. Desde o dia 4, o atleta está treinando com o elenco em Goiânia. A estreia está prevista para o dia 31, no clássico contra o Goiás, na rodada de abertura do Estadual de 2016. "Estamos com a estrela, pois fizemos a contratação certa, no momento certo. Acho que vai ser um grande jogo", entusiasma-se o presidente.

Wendell Lira foi contratado com cláusula de liberação em caso de proposta para jogar no exterior. Isso não abala Guto Veronez. "Uma coisa é ele ganhar o prêmio, outra é ele ganhar a posição aqui, dentro do campo. Ele ainda precisa garantir o lugar dele, mas há uma torcida grande para isso", disse, lembrando que outros bons jogadores, como Matheus e Diogo Cardoso, disputam a posição no ataque com a nova estrela.