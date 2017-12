Após fim de contrato com o Santos, Crystian vai para o Paysandu

Um dos ''Meninos da Vila'' da geração de Neymar, o lateral-direito Crystian não faz mais parte do grupo de jogadores do Santos. Neste domingo, o Paysandu anunciou a contratação do atleta de 23 anos, que chega a Belém para substituir o ídolo Yago Pikachu, que acertou com o Vasco.

Agora chamado Crystian Souza, o lateral começou a carreira nas divisões de base do Vila Nova e assinou com o Santos recomendado por Neymar. Desde então, passou a ser tratado como ''queridinho'' do atacante e não conseguiu brilhar por conta própria. Ele chegou a ser titular do Santos em poucos jogos em 2011 e 2012, mas depois foi emprestado diversas vezes, para Botafogo-SP, Boa, Paulista e, mais recentemente, Paraná.

Se Crystian teve seu contrato encerrado, o Santos ainda precisa decidir o que fazer com outros jogadores que voltam de empréstimo, como o atacante Stefano Yuri (estava no Náutico), o zagueiro Jubal (Avaí) e os meias Lucas Crispim (Joinville) e Pedro Castro (Santa Cruz). O lateral-direito Rafael Galhardo, depois de se destacar no Grêmio, deverá ser reaproveitado.