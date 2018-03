Após fim de jejum no Botafogo, Pimpão diz que foco não é só fazer gols

Após encerrar um jejum de gols na terça-feira, o atacante Rodrigo Pimpão admitiu alívio com o primeiro gol no Campeonato Carioca, mas ressaltou que seu foco não está somente em fazer gols. O jogador espera ajudar o Botafogo também com assistências e jogadas no restante do Estadual.

+ Confira a classificação da Taça Rio

"Espero que [o gol] se repita, sim. Não penso só em gol decisivo, penso em todos os jogos. Sempre digo que gol vem naturalmente, minha função é ajudar o time, seja com gols, assistências, me doando ao máximo. Acho que tenho mostrado isso", declarou o atacante, nesta quinta-feira.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Pimpão reiterou sua participação no setor ofensivo do Botafogo no momento em que ele ganha um concorrente por uma vaga no time titular. O atacante uruguaio Aguirre, de 23 anos, chegou recentemente ao clube.

"A gente já se encontrou em campo, pela Libertadores. Vimos que é um grande jogador. E encontrei ele aqui também, dei as boas-vindas, mas acho que ele não compreende muito o português ainda", declarou o atacante brasileiro.

Em busca de mais gols e assistências, Pimpão voltará a campo com o Botafogo no domingo para o confronto contra o Volta Redonda, fora de casa, pela quinta e penúltima rodada da Taça Rio, o segundo turno do Campeonato Carioca.