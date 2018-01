Após folga, Flamengo volta a treinar de olho na Libertadores Depois de dois dias de folga, os jogadores do Flamengo se reapresentaram nesta quarta-feira e começaram a preparação para a partida da próxima semana contra o Real Potosí, pela última rodada da primeira fase da Copa Libertadores da América. O técnico rubro-negro Ney Franco aproveitará a semana sem jogos para aprimorar a parte técnica e física do grupo. ?O time está precisando de um tempo para treinar. Realizamos hoje [quarta] um treinamento físico e técnico. Amanhã [quinta] teremos um treino de fundamentos. Precisamos aprimorar as finalizações e passe.? Apesar de estar voltado para a Libertadores, o técnico do Flamengo garantiu que não se descuidará do Estadual do Rio. Ney Franco contou que está acompanhando as partidas decisivas da Taça Rio, já que o campeão do segundo turno disputará com o Flamengo a final do campeonato. Recuperado de dores musculares, o goleiro Bruno participou normalmente do treino desta quarta. O jogador realizou uma ressonância magnética na coxa direita e nenhuma contusão foi constatada.