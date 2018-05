Após folga, líder Atlético-MG volta aos treinos de olho no vice-líder Flamengo

Após dois dias de folga, o líder Atlético Mineiro voltou aos trabalhos na tarde desta terça-feira pensando no confronto com o vice-líder Flamengo, no próximo sábado, no Independência, pela sétima rodada do Brasileirão.

Apesar da folga no domingo e na segunda-feira, após a vitória sobre o arquirrival Cruzeiro no sábado, o técnico Thiago Larghi só contou no gramado com os jogadores que atuaram os 90 minutos no clássico.

Assim, um dos destaques da atividade técnica e tática foi o volante Gustavo Blanco. Ele não entrou em campo no fim de semana porque cumpriu suspensão. Na segunda, teve assinado contrato definitivo com o Atlético até 2022 - estava emprestado, ainda com vínculo com o Bahia. Blanco será titular no sábado porque será a vez de Elias cumprir suspensão.

Em um trabalho ainda inicial de preparação para o duelo com o Flamengo, Larghi deu atenção à transição da defesa para o ataque e liderou trabalho tático em campo reduzido. Os titulares do clássico permaneceram na academia para atividade regenerativa.

O elenco atleticano voltará aos trabalhos na manhã desta quarta-feira, a partir das 9h30.