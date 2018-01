Após folga, Palmeiras volta aos treinos nesta quarta-feira Acabam nesta quarta-feira as "férias" dos jogadores do Palmeiras. O elenco se reapresenta na Academia de Futebol nesta quarta-feira, às 9 horas. Com o time já fora do Paulistão e da Copa do Brasil, o técnico Caio Júnior aproveitará a brecha no calendário para fazer uma espécie de ?intertemporada?, visando o Campeonato Brasileiro - a estréia será no dia 13 de maio, contra o Flamengo, no Rio de Janeiro. Desde 1999 o Palmeiras não tinha um período tão grande para treinos - serão 25 dias. Toda a programação até o confronto com o Flamengo já foi feita pela comissão técnica e pela diretoria. Nesta quarta, metade do elenco passará por exames médicos no Hospital Sírio Libanês pela manhã e a outra metade vai à tarde. A partir de quinta, o grupo ficará treinando em sistema de ?reclusão parcial? pelos próximos dias. Nessa programação, os jogadores chegam ao clube de manhã, treinam, vão para um hotel da região de Perdizes (zona oeste de São Paulo), almoçam, descansam, retornam ao trabalho à tarde e só à noite são liberados para dormir em casa. Só entre os dias 7 e 12 de maio, já às vésperas da estréia no Brasileirão, o elenco ficará concentrado em sistema de reclusão total - num hotel-fazenda do interior de São Paulo. Os destinos mais prováveis, segundo a diretoria, é Águas de Lindóia ou Jarinu, ambas no interior do Estado de São Paulo. ?Esse período será muito interessante para a nossa equipe, porque vamos corrigir fatores de ?destreinamento? ocasionados com o desgaste dos jogos?, explicou o preparador físico Omar Feitosa. O gerente de futebol do Palmeiras, Toninho Cecílio, avisou que a programação pode sofrer mudanças caso o time do Palestra Itália receba convites para amistosos. ?Até do exterior pode aparecer algo?, admitiu o dirigente. O período de treinos servirá para Caio Júnior fazer uma análise detalhada de alguns jogadores que ainda não se firmaram no time principal, como o volante Reinaldo, o meia Marquinhos e o atacante Beto, que voltou de empréstimo ao Juventus. Alguns deles podem ser negociados - como o elenco já conta com 29 atletas e a intenção é manter esse número, é natural que, com a chegada de reforços, alguns sejam dispensados. Reforço O zagueiro Gustavo, ex-Paraná, deve fazer exames médicos nesta quarta-feira, junto com o grupo do Palmeiras, no Hospital Sírio Libanês. Ele é o primeiro reforço do Palmeiras para o Brasileirão - o jogador chegou a treinar no clube em janeiro, mas teve que resolver imbróglio judicial com o Schalke 04, da Alemanha, antes de acertar com o time paulista. Com a chegada de Gustavo, o zagueiro Leonardo Silva deverá ser dispensado pelo Palmeiras. Agora, as prioridades da diretoria passam a ser a contratação de um lateral-direito, um meio-campista e pelo menos dois atacantes. Um dos nomes para o setor ofensivo é o de Everton, do Bragantino. O outro, mais experiente, seria Alecsandro, do Sporting (Portugal) - que só chegaria ao Palmeiras em junho, após a reabertura do mercado internacional de transferências.