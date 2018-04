Após folga prolongada, Seedorf se apresenta ao Botafogo

RIO - As férias prolongadas de Clarence Seedorf tiveram fim nesta segunda-feira. O meia se reapresentou ao time do Botafogo dez dias depois dos demais companheiros, após fazer um acordo com a diretoria.

O holandês ganhou folga extra porque não teve férias ao fim da temporada europeia encerrada em maio do ano passado. Seedorf, que defendia o Milan, iniciou os trabalhos no Botafogo assim que assinou contrato, em junho. Pelo acordo com a diretoria, o jogador ganharia mais dias de descanso ao fim do ano, depois do Brasileirão.

Apesar da folga, Seedorf manteve o trabalho físico longe do CT botafoguense. Conhecido pelo profissionalismo, o jogador chegou a enviar vídeos dos seus treinos à comissão técnica para atestar que estava seguindo uma planilha de treinamentos.

Mesmo assim, o holandês deverá ter dificuldade para alcançar o ritmo dos demais jogadores do Botafogo, que voltaram ao trabalho no dia 4. Por essa razão, o meia deverá ter uma programação especial de treinos nos próximos dias.

Seedorf se integrará ao elenco botafoguense na noite desta segunda-feira, após realizar os exames médicos da pré-temporada, durante o dia. O time carioca realiza sua preparação para a temporada no Centro de Treinamento da Confederação Brasileira de Vôlei, na cidade de Saquarema.