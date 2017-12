Após folga, seleção inicia preparação para pegar Austrália Após a vitória sobre a Croácia por 1 a 0, na terça, em Berlim, na estréia pela Copa do Mundo, os jogadores da seleção brasileira ganharam um dia inteiro de folga nesta quarta-feira e terão que se reapresentar no Hotel Kempinski, em Königstein, até às 22h30 (17h30, no horário de Brasília). Nesta quinta, o treinador Carlos Alberto Parreira já começa a preparar o time para o jogo contra a Austrália, no domingo, em Munique. Duas sessões de treinamentos, uma de manhã e outro à tarde, deverão acontecer no CT SportPark. Alguns jogadores preferiram continuar em Berlim, como foram os casos do lateral-esquerdo Gilberto - que mora na capital alemã, já que atua pelo Hertha - e do meia Ricardinho, que recebeu a visita de seus familiares. O restante do elenco viajou de volta para Königstein logo após a partida e deverão passar a quarta com suas famílias. Um jogador que preferiu passar o dia na concentração brasileira foi o lateral-direito Cicinho, que revelou a satisfação do grupo com a vitória na estréia do Mundial. "Todo mundo está feliz. Nós estamos satisfeitos, já que sabíamos que enfrentar a Croácia seria muito difícil", afirmou o atleta do Real Madrid, em entrevista à TV Globo. Ambos com três pontos, Brasil e Austrália lutarão no domingo pela liderança isolada no grupo F. Caso Japão e Croácia empatem no duelo que acontecerá em Nuremberg, quem vencer o jogo de Munique estará garantido nas oitavas-de-final da Copa do Mundo. No dia 22, em Dortmund, a seleção brasileira encerrará a primeira fase contra os japoneses.