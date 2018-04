Após fracasso, Argentina mandará jogo em Buenos Aires

A Associação Argentina de Futebol (AFA) anunciou nesta quarta-feira que o jogo entre Argentina e Peru, em 10 de outubro, pela penúltima rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2010, será realizado em Buenos Aires, no Estádio Monumental de Nuñez, campo do River Plate.

A AFA fez o anúncio depois de a seleção de Maradona ter fracassado com a opção de levar a partida contra o Brasil para a cidade de Rosário, onde os brasileiros ganharam por 3 a 1, no estádio Gigante de Arroyito. O campo do River Plate receberá o último confronto da Argentina, em casa, nestas Eliminatórias Sul-Americanas, nas quais o país ocupa a quinta colocação e corre o risco de não se classificar para o Mundial.

Uma vitória em Buenos Aires é fundamental para a Argentina, já que o país terá de enfrentar o Uruguai, em Montevidéu, na rodada final do qualificatório para a Copa de 2010. Nesta sexta-feira, o técnico Diego Maradona convoca os jogadores para os dois confrontos decisivos. Um dia antes, o treinador irá trazer a lista de convocados para o amistoso contra Gana, que será no próximo dia 30 de setembro, em Córdoba, na Argentina.