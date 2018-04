Após fracasso, meta do Palmeiras é jogar a Libertadores em 2018

A eliminação do Palmeiras na Copa Libertadores não tira a competição do foco do clube. Pelo contrário. O caminho ao torneio continental continuará como o grande objetivo, desta vez via Brasileirão. Agora, o clube terá de administrar até o fim do ano a decepção pelo novo fracasso em 2017 e se contentar com bem menos do que imaginou no início do ano.

“O Palmeiras joga pela Libertadores do ano que vem. O time participou 17 vezes e ganhou uma. Não sei se vamos chegar em quarto ou em primeiro no Brasileiro, porque ninguém aqui jogou a toalha. Mas o objetivo é chegar à Libertadores no próximo ano”, afirmou Cuca.

O ano que começou com a euforia do título brasileiro em 2016, mais de R$ 100 milhões em reforços e o sonho de título mundial vai acabar, na melhor das hipóteses, apenas com uma vaga na Copa Libertadores e sem taças. O foco do técnico Cuca é agora levar o time a uma das quatro primeiras posições da tabela, para ao menos conseguir classificação direta à fase de grupos do torneio continental.

Em fevereiro, antes de estrear na competição, o Palmeiras traçou uma meta ousada ao renovar o contrato de patrocínio com a Crefisa. A empresa prometeu pagar R$ 40 milhões como prêmio caso o clube conquistasse todos os títulos no ano. O bônus começou a se reduzir na eliminação no Paulista, em abril, diminuiu mais em julho, após a queda da Copa do Brasil, e agora, em agosto, o sonho virou pó, pois uma reação no Brasileirão para superar o líder Corinthians é improvável.

O impacto financeiro pela queda na Libertadores frustra ainda outras fontes de receita. A premiação a ser recebida se fosse campeão do torneio chegaria a cerca de R$ 16 milhões. O valor propiciado pelo torneio incluiria ainda faturamento com bilheteria. Partidas de lotação quase máxima no Allianz Parque se aproximam de R$ 3 milhões de renda bruta.

A queda na Libertadores coloca em xeque um segmento em que o Palmeiras se destacou nas duas últimas temporadas. O planejamento em 2015 resgatou um time quase rebaixado no ano anterior e o conduziu à taça da Copa do Brasil. Na temporada seguinte, os frutos continuaram e a organização garantiu o título brasileiro ao clube após 22 anos. Neste ano, porém, mesmo com mais recursos e a base mantida, a equipe penou com algumas escolhas que renderam abaixo do esperado.

A principal contratação, o colombiano Borja, trazido por R$ 33 milhões, até agora não convenceu e tem enfrentado vaias da torcida. Outro reforço badalado, Felipe Melo, viu a parte da campanha fracassada na Libertadores à distância, afastado por desavenças com Cuca, além de ter ficado suspenso por três jogos por ter brigado com os uruguaios do Peñarol.

Esses resultados colocam a pressão sobre a cúpula do clube. O diretor de futebol, Alexandre Mattos, tem sofrido pressões internas a cada tropeço do time, como no protesto convocado pela torcida organizada depois da derrota para o Corinthians. Um dos principais articuladores dos ataques nos bastidores é o ex-presidente Mustafá Contursi, defensor da saída do executivo. O presidente Mauricio Galiotte também será atingido com a crise. Após ser vice de Paulo Nobre por quatro anos, o dirigente de perfil mais discreto e conciliador recebeu críticas nos últimos meses por acompanhar o futebol de forma mais distante.