Após fracasso, Steve McClaren deixa o comando da Inglaterra

O inglês Steve McClaren foi demitido, nesta quinta-feira, do cargo de técnico da Inglaterra depois que a seleção não conseguiu a classificação para a Eurocopa 2008, confirmou hoje a Federação Inglesa de Futebol. Veja também: Capello afirma que tem interesse em treinar Inglaterra O presidente da Federação, Geoff Thompson, disse que após uma reunião de emergência em sua sede em Soho Square (centro de Londres), o organismo decidiu "por unanimidade" demitir o técnico. McClaren perdeu o cargo depois que a seleção inglesa não conseguiu a classificação para a Eurocopa 2008 ao ser derrotada por 3 a 2 pela Croácia, na quarta-feira, no estádio de Wembley, em Londres. A Inglaterra dependia de um empate com os croatas ou de qualquer resultado exceto a vitória russa contra Andorra - o que aconteceu pelo placar de 1 a 0, em uma partida disputada no mesmo momento e que representou a classificação da Rússia. McClaren permaneceu por 18 meses no cargo, após substituir no ano passado o sueco Sven Eriksson, apesar de ter assinado um contrato por quatro anos. Segundo a rede pública britânica "BBC", a demissão do técnico poderá custar 2,5 milhões de libras (3,5 milhões de euros) à Federação Inglesa de Futebol. A Eurocopa 2008, com sede conjunta na Áustria e Suíça, será o primeiro grande torneio internacional que a Inglaterra não disputará desde o fracasso para competir na Copa do Mundo dos Estados Unidos, em 1994. A casa de apostas britânica William Hill afirmou que o ex-técnico do Chelsea, o português José Mourinho, é o favorito para substituir McClaren no comando da seleção inglesa, seguido pelo treinador do Aston Villa, Martin O'Neill, e o técnico de Portugal, o brasileiro Luiz Felipe Scolari. Outros nomes cogitados são os do técnico da seleção russa, o holandês Guus Hiddink, e do ex-treinador do Real Madrid, o italiano Fabio Capello.