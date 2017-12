Após fraturar o crânio, jogador do Hull está falando e segue em condição estável

O Hull City divulgou nesta segunda-feira uma nova atualização sobre o estado de saúde de Ryan Mason. O jogador de 25 anos continua em condição estável e está falando normalmente depois de ser submetido a uma cirurgia no último domingo, horas após fraturar o crânio durante o confronto diante do Chelsea, pelo Campeonato Inglês.

"Ryan tem falado sobre o incidente de ontem e vai continuar a ser monitorado no hospital pelos próximos dias, em que o clube seguirá em contato próximo com Ryan, sua família e a equipe do Hospital St. Mary", explicou em nota o Hull.

Mason sofreu a grave contusão em choque de cabeça com o zagueiro adversário Cahill. O jogador do Hull chegou a ser atendido por cerca de dez minutos no campo antes de deixá-lo em uma maca e com uma máscara de oxigênio. No Hospital St. Mary, após o diagnóstico, foi submetido à cirurgia que aconteceu com sucesso.

Dezenas de mensagens de apoio a Mason foram divulgadas por clubes e jogadores rivais, incluindo o Tottenham, seu ex-clube. Mason se profissionalizou pelo clube do norte de Londres e foi emprestado a cinco times antes de fazer sua estreia no Campeonato Inglês em 2014. O próprio Cahill e John Terry, do Chelsea, visitaram o colega de profissão.

"Ryan e sua família também se mostraram extremamente tocados com o apoio acalentador que têm recebido e gostariam de agradecer muito a todos aqueles que postaram comentários tão positivos tanto nas redes sociais quanto na imprensa nas últimas 24 horas", afirmou o Hull.