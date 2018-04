Após fraturas na mandíbula, Bolaños volta a treinar com bola no Grêmio Longe de Porto Alegre, o técnico Roger Machado recebeu uma boa notícia nesta sexta-feira. O atacante Miller Bolaños voltou a treinar com bola no Grêmio nesta manhã, 33 dias após sofrer duas fraturas na mandíbula no clássico com o Internacional, no dia 6 de março, em jogo válido tanto pelo Campeonato Gaúcho quanto pela Copa Sul-Minas-Rio.