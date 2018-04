Após frustrações em 2010 e 2014, Miranda se diz pronto para a Copa

O zagueiro Miranda deve enfim disputar sua primeira Copa do Mundo da carreira. Após frustrações com ausências nos Mundiais de 2010 e 2014, o jogador da Inter de Milão garante estar pronto para defender a seleção brasileira na Copa da Rússia, em junho, em entrevista ao site da Fifa.

"Eu passei por muita coisa neste período e aprendi muito tanto em termos de tática quanto de experiência. Acho que tinha grande chance de ir aos dois últimos Mundiais, mas acho que agora estou muito mais bem preparado. Há uma grande diferença [em comparação aos últimos anos]", disse o defensor, ao site oficial da entidade máxima do futebol.

Miranda se diz mais preparado principalmente no jogo coletivo. "Como zagueiro e como alguém que gosta muito de tática, eu sei que o que conta mais para uma boa defesa é ter um sistema bem organizado, com todos seguindo a mesma filosofia de jogo. Cada um executa o seu papel", declarou.

Apesar da expectativa para o seu primeiro Mundial, o zagueiro garante estar focado no momento somente na Inter de Milão. O time italiano não briga mais pelo título, mas mira buscar a vaga direta na fase de grupos da próxima edição da Liga dos Campeões.

"Eu não posso pensar muito em Copa agora. Estou apenas pensando em me preparar bem, estar no meu melhor para ter uma grande campanha com a Inter. Meu maior objetivo agora é ajudar o time a buscar a vaga na Liga dos Campeões. Nós, jogadores da seleção, conversamos muito sobre isso, sobre se preparar bem nos nossos clubes. Todos temos isso em mente."