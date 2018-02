Após ´fuga´ do Corinthians, Tevez quer sair bem do West Ham Carlitos Tevez revelou nesta quarta-feira que já está preocupado com a repercussão de uma eventual saída do West Ham, clube que defende desde outubro de 2006. Apesar de garantir que se sente bem no time londrino e que não pensa em sair tão cedo, o atacante disse que não quer deixar o clube da mesma forma como saiu do Boca Juniors e do Corinthians. "Desejo ir-me bem do clube. Do Boca e do Brasil não saí bem. Quando sair daqui, quero que seja bem. As pessoas gostam muito de mim e me dão vontade de continuar", disse Tevez, em entrevista à rádio argentina La Red. "Não quero que me chamem de conflituoso." Revelado no Boca Juniors, Tevez decidiu deixar o clube, em dezembro de 2004, a contragosto do presidente Mauricio Macri. O jogador dizia que estava cansado de ser perseguido pela imprensa argentina e desejava mudar de ares. Foi contratado pela MSI por cerca de US$ 20 milhões e repassado ao Corinthians. O ciclo no Parque São Jorge terminou graças a uma polêmica com o técnico Emerson Leão, que tirou do jogador 10 a faixa de capitão. Insatisfeito, Tevez abandonou o clube e foi jogar na Inglaterra. Apesar de não ter marcado nenhum gol pelo West Ham, antepenúltimo colocado do Campeonato Inglês, Tevez garante que se sente bem no clube. "Meu desejo é tirá-lo de onde está e salvá-lo do rebaixamento." A má fase do atacante resultou na não convocação para o amistoso da Argentina contra a França, dia 7 de fevereiro, em Paris. "Não sei porque não estou na lista. Não encontro nenhum motivo e não falei com Basile (Alfio, treinador)", afirmou. Alfio Basile preferiu chamar Crespo, Saviola, Lisandro Lopez, Agüero e Diego Milito para o ataque.