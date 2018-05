Após ganhar chance, Caramelo sonha em ser titular do São Paulo

O lateral-direito Caramelo passou de esquecido no São Paulo a alguém que sonha com a titularidade. O jogador disse nesta quinta-feira que após passar dois anos emprestado para outras equipes, agora se vê em condições de conseguir tirar a posição de Bruno se mantiver o bom nível das atuações nas partidas que têm recebido oportunidade, como na última quarta-feira, contra o Novorizontino, pelo Campeonato Paulista.

A partida foi a terceira de Caramelo no ano pelo clube, mas apenas a oitava dele pelo São Paulo, clube que o contratou em 2013 depois de um bom Campeonato Paulista pelo Mogi Mirim. "A vaga é conquistada no dia a dia, o que posso dizer é que sempre vou procurar aproveitar as oportunidades que vão surgir. Eu continuo jogando de maneira simples e eficiente, procurando marcar forte atrás e saindo para o ataque. Acho que as coisas acontecem quando tem de acontecer", afirmou o lateral.

Caramelo fez somente cinco jogos em 2013 pelo São Paulo. Após ser afastado do elenco, foi emprestado ao Atlético-GO em 2014 e seguiu novamente por empréstimo para a Chapecoense em 2015. Ao fim do contrato, se reapresentou ao São Paulo e ao contrário de colegas que retornaram de outras equipes, recebeu a chance de ser incorporado à equipe profissional, agradar o técnico Edgardo Bauza e ainda ser inscrito na Copa Libertadores.

"Em 2013, o momento era conturbado, foi o pior ano do São Paulo. Agora voltei muito mais preparado para honrar a camisa do time", comentou. O ano da chegada de Caramelo coincidiu com uma época conturbada do clube, marcada por duas trocas de técnicos em dois meses e a briga da equipe contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. "Nosso time tem sido muito consistente. Defensivamente, estamos sofrendo pouco e no ataque, estamos aproveitando as oportunidades", elogiou o lateral sobre as atuações recentes.

Na reapresentação nesta quinta-feira depois da vitória por 2 a 0 sobre o Novorizontino a novidade em campo foi o atacante Centurion. Recuperado de problema na virilha, o argentino treinou normalmente com o grupo e deve ficar à disposição para sábado, quando o São Paulo enfrenta a Ponte Preta, em Campinas, pelo Campeonato Paulista. A atividade foi a primeira do garoto Lucas Fernandes com o elenco. O meia, destaque da equipe sub-20, está inscrito na Libertadores e passou a completar os trabalhos do grupo a partir desta quinta.