Após garantir vice, Ricardo Oliveira celebra temporada 'excelente' do Santos

A vitória por 1 a 0 sobre o América Mineiro, neste domingo, na Vila Belmiro, garantiu ao Santos o vice-campeonato nacional e foi o último capítulo de uma excelente temporada. Foi assim que o centroavante Ricardo Oliveira definiu o ano de 2016 do clube da Baixada, que no primeiro semestre conquistou o título do Campeonato Paulista.

"Terminamos uma temporada excelente, com o objetivo traçado sendo cumprido, que era ir para a Libertadores", afirmou Ricardo Oliveira. A última vez que o Santos disputou o torneio continental foi em 2012, quando acabou parando nas semifinais, após ser eliminado pelo Corinthians.

A presença na Libertadores já estava garantida, mas o Santos conseguiu algo mais neste domingo, que foi o vice-campeonato, para o que contribuiu o empate do Flamengo com o Atlético Paranaense por 0 a 0, em Curitiba. Ricardo Oliveira destacou o peso financeiro da segunda posição, pois renderá ao time premiação de R$ 10,7 milhões, RS 3,4 milhões a mais do que o destinado ao terceiro colocado, posto em que o time iniciou a rodada.

"O resultado foi fundamental. A nossa camisa não nos permite dar menos do que o nosso melhor. E nós entendemos que temos que dar resultado financeiro para o clube", afirmou o centroavante santista.

Autor do único gol da partida neste domingo, Ricardo Oliveira concluiu o Brasileirão como o artilheiro do time, tendo ido 11 vezes às redes. "A minha função é essa, ser participativo e fazer gols", concluiu.