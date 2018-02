Após gastar mais de R$ 6 milhões em Capixaba, Corinthians busca novo lateral

Um centroavante não é o único reforço que o técnico Fábio Carille espera receber para a sequência da temporada no Corinthians. O treinador revelou que o clube procura por um lateral-esquerdo, mesmo após ter contratado Juninho Capixaba e promovido Guilherme Romão. Juninho foi contratado do Bahia por R$ 6 milhões e mais os direitos econômicos do goleiro Douglas, após uma longa negociação.

+ Podcast Corinthians: Carille vai deixar reforço fora do Paulistão

+ Corinthians critica arbitragem e Rodriguinho já fala do Palmeiras

"Um 9 não contratou ainda e não é que contratou e não deu certo. A gente precisa de um lateral-esquerdo também para a sequência do campeonato", disse o treinador corintiano.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O lateral torceu o tornozelo esquerdo durante a partida contra o Red Bull, pouco depois de ter marcado um gol contra, e será reavaliado nesta terça-feira. A tendência é que ele não dispute o clássico com o Palmeiras, no sábado.

"Vamos ver o resultado do exame no Juninho. Venho trabalhando o Maycon ali, jogou na base assim por um ano. Se Juninho não jogar contra o Palmeiras, deve jogar o Maycon", adiantou Carille, confirmando a improvisação do volante no setor.

Outra opção seria o garoto Guilherme Romão, que é lateral-esquerdo, mas ele não foi bem na partida contra a Ponte Preta, no primeiro jogo do Campeonato Paulista, e acabou sendo expulso no jogo. Para Carille, o menino de 20 anos ainda precisa amadurecer.

"Romão é um jovem que sentiu contra a Ponte, ficamos preocupados e mostrou isso nos treinos também", explicou o treinador.

O elenco do Corinthians volta aos treinos na tarde desta terça-feira, no CT Joaquim Grava. Os reservas participarão de um jogo-treino, coincidentemente, contra o Red Bull, adversário nesta segunda-feira.