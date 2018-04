Após gol de mão, árbitro é punido e Ceará vê complô

Veja também:

A Comissão de Arbitragem da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) suspendeu o árbitro alagoano Charles Hebert Cavalcante Ferreira por três meses, de acordo com Sérgio Corrêa, presidente da comissão. A punição pode ser revista, mas dificilmente o árbitro voltará a apitar antes de 2010.

Mas para o presidente do Ceará, Evandro Leitão, a punição não é suficiente. O dirigente quer a anulação do jogo. "Fomos literalmente roubados. Vamos entrar com uma medida pedindo a anulação deste jogo", desabafou o mandatário, que acredita em complô contra o Ceará.

"O que mais preocupa o Ceará é que toda sexta-feira o presidente da Comissão de Arbitragem da CBF, Sérgio Corrêa da Silva, dá expediente na Federação Paulista de Futebol e temos clubes paulistas como Guarani, Portuguesa, Ponte Preta e São Caetano brigando pelo acesso à Série A. Não duvido que tenha um complô contra a gente", completou o dirigente.

Apesar da derrota, o Ceará segue no G-4, na quarta posição, com 43 pontos, três a mais que o São Caetano, quinto colocado. "Ainda estamos na briga. Vamos nos fortalecer com este erro. Nossos brios estão feridos e mais do que nunca vamos lutar pelo acesso", finalizou Evandro Leitão.