Após gol decisivo, Lucas Veríssimo perderá próximo jogo do Santos por suspensão

O zagueiro Lucas Veríssimo teve uma noite quase perfeita na Vila Belmiro na última terça-feira. Com uma atuação segura, permitiu que o Santos corresse poucos riscos na partida contra o Estudiantes e ainda selou a vitória por 2 a 0 ao marcar de cabeça, aos quatro minutos do segundo tempo, o segundo gol do time, completando uma cobrança de falta de Jean Mota. Só que foi advertido com um cartão amarelo pelo árbitro paraguaio Éber Aquino.

+ Eleito o melhor do jogo, Rodrygo passa mal em campo e vomita: 'Voltei tranquilo'

+ Jair celebra vitória maiúscula e exalta recuperação de Copete e Gabriel no Santos

A advertência foi a terceira recebida por Lucas Veríssimo, a terceira do zagueiro nesta edição da Libertadores, o que o fará desfalcar o time no duelo da próxima terça-feira com o uruguaio Nacional, no Parque Central, em Montevidéu, pela quinta rodada do Grupo F.

Com isso, Gustavo Henrique deverá ganhar nova oportunidade no Santos, para atuar ao lado de David Braz na zaga do time. Ele disputou cinco jogos nesta temporada, sendo quatro como titular. "Estava até perguntando ao professor se foi o terceiro. Acho que não foi lance para cartão, mas aconteceu. A nossa equipe está bem servida de zagueiros, quem entrar vai corresponder", afirmou o titular do sistema defensivo santista.

Lucas Veríssimo também celebrou o gol marcado diante do Estudiantes, em jogada ensaiada durante os treinos da equipe. "É uma coisa bem trabalhada essa bola parada, embora não estivesse entrando. A gente é bastante cobrado para isso e fui coroado com esse gol. A equipe trabalha para isso, ajudar atrás e corresponder na frente", disse o zagueiro, que agora passa a somar dois gols em 16 jogos disputados pelo Santos em 2018.

Após o triunfo desta terça-feira, o elenco santista se reapresenta na tarde desta quarta, quando fará um treino fechado no CT Rei Pelé. O time lidera a sua chave no torneio continental com nove pontos somados em quatro jogos.