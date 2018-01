Após gol, Dudu supera Valdivia e vira 2º maior artilheiro do Palmeiras no século

Ao decretar a vitória do Palmeiras por 2 a 0 sobre o Bragantino com um gol aos 26 minutos do segundo tempo do confronto realizado no último domingo no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, Dudu se tornou o segundo maior artilheiro do Palmeiras neste século.

O atacante estava empatado com Valdivia, com 41 gols, e ultrapassou o meia chileno ao chegar aos 42. Agora, o capitão palmeirense está atrás apenas de Vágner Love, autor de 54 bolas na rede a partir de 2001 com a camisa alviverde.

Principal goleador do elenco palmeirense, Dudu também acumula outras marcas expressivas pelo clube. Ele é o maior artilheiro do plantel atual da equipe em clássicos, com sete gols ao total (dois contra o Corinthians, três contra o Santos e dois contra o São Paulo), e foi quem mais balançou as redes pelo time na era dos pontos corridos do Brasileirão, com 25 gols ao total.

Com contrato com o Palmeiras até o fim de 2020, Dudu também anunciou na semana passada que ficará no clube após ter recusado uma milionária proposta do futebol chinês. Ídolo do time, ele ainda ostenta a condição de maior artilheiro do Allianz Parque, inaugurado com este nome em 2014. São 22 bolas na rede em partidas na arena alviverde.

Com o gol que marcou no último domingo, o atacante ajudou o Palmeiras a se manter com 100% de aproveitamento no Campeonato Paulista, com quatro vitórias em quatro jogos e na liderança disparada do Grupo C, com 12 pontos - cinco à frente de São Bento e Novorizontino, que dividem a segunda posição.