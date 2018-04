Após gol, Pato fala grosso: 'Não vou aceitar ficar no banco'

Um dos destaques da vitória do São Paulo sobre o Flamengo por 2 a 1, neste domingo, no Morumbi, o atacante Alexandre Pato saiu do banco de reservas para marcar o segundo gol da equipe tricolor e no final da partida mandou um aviso ao técnico Milton Cruz, o que o deixou como opção para poupá-lo pensando na partida contra o Cruzeiro, quarta-feira, pela Libertadores.

"Temos um comandante que sabe ler futebol muito bem. Eu quero jogar sempre e esse ano não vou aceitar ficar no banco. Estou em uma fase muito boa, marcando gols e ajudando o São Paulo", disse o atacante, que deve ter o seu pedido atendido pelo treinador.

Com o gol marcado, Pato chegou aos 12 no ano, mesma marca obtida durante todo o ano de 2014. Um indício de que será titular na quarta-feira, é que Pato foi poupado e só entrou no decorrer da partida, porque a equipe tinha muitas dificuldades para chegar ao gol. Tanto que bastou ele e Ganso entrarem, para o time deslanchar e conseguir a vitória.

Para o jogo com o Cruzeiro, Pato disputa com Luis Fabiano e Centurión duas vagas no ataque. O argentino, autor do gol da vitória sobre o Cruzeiro no primeiro jogo das oitavas, não enfrentou o Flamengo por estar se recuperando de uma virose e segundo Milton Cruz, ele tem grandes chances de estar apto para quarta-feira. Já Luis Fabiano foi titular neste domingo, marcou o primeiro gol e pode voltar ao time, após cumprir suspensão na primeira partida.