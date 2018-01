Após golaço, Messi deseja recuperação rápida a Maradona Um dia depois de ter marcado um gol pelo Barcelona que lembrou o famoso gol de Diego Maradona contra a Inglaterra, no Mundial de 1986, o argentino Lionel Messi disse esperar que o ex-capitão da seleção argentina tenha uma recuperação rápida. Aos 29 minutos da partida em que o Barcelona goleou o Getafe, por 5 a 2, no jogo de ida das semifinais da Copa do Rei, Messi pegou a bola no setor direito ainda atrás do meio-campo, driblou meia equipe rival e marcou o segundo do seu time. "Maradona sempre me apoiou e espero que ele fique bom logo. A Argentina inteira quer ele de volta bem de novo, porque sentimos falta dele", disse Messi. Maradona, que nas quartas-de-final da Copa do México driblou cinco rivais e marcou o gol que foi eleito o mais bonito da história das Copas do Mundo, está internado num hospital de Buenos Aires recuperando-se de uma hepatite alcoólica. Messi recebeu passe de Xavi e desviou-se de dois rivais antes de cruzar a metade do campo. Depois, enganou outros dois numa arrancada e entrou na área adversária, antes de driblar o goleiro e sair correndo em direção à bandeira de escanteio para comemorar. "Estou contente pela maneira como aconteceu, mas estou tranqüilo. Talvez a jogada tenha sido parecida com o gol de Diego, mas tudo continua e temos que pensar nos outros", disse o argentino. Repercussão mundial O gol dominou as capas dos jornais da Espanha e da Argentina nesta quinta-feira. Diagramas com o número de jogadores que ele passou e a distância percorrida pelo atacante faziam uma comparação com o lance de Maradona. O jornal esportivo catalão Sport destacou "Messi Superstar" em sua capa, enquanto o jornal Marca comparou "Messidona". Por sua vez, o argentino Olé destacou em sua primeira página que o gol foi "como em 1986". Na Copa do México, o gol de Maradona selou a vitória da Argentina por 2 a 1 sobre a Inglaterra e manteve a equipe à caminho da conquista do seu segundo título mundial. O gol foi marcado minutos depois que Maradona abriu o placar com o polêmico gol com a "mão de Deus."