Após goleada em casa, santistas avisam: time vem forte em 2016

O Santos termina a temporada de cabeça erguida. Mesmo sem a vaga na Libertadores da América, os jogadores do Alvinegro enalteceram o time após a goleada sobre o Atlético-PR na última rodada do Campeonato Brasileiro e avisam: apesar de não estar no torneio continental, o time vem forte para o ano que vem.

"Jogamos no melhor time do Brasil. Claro que não queríamos terminar o ano sem vaga na Libertadores, sem título da Copa do Brasil, mas é bom mostrarmos que estarmos fortes para 2016", disse o atacante Gabriel, autor de dois gols na tarde deste domingo na saída do gramado da Vila Belmiro.

Quem também marcou dois gols foi Geuvânio. Para ele, o resultado na última mostra que apesar das decepções, o time do Santos tem futebol suficiente para sonhar mais alto na próxima temporada

"É bom terminar o ano assim né? Queríamos mais, mas não podíamos deixar de jogar bola", afirmou Geuvânio após a goleada em casa.

O Santos encerra o Brasileirão na sétima colocação, com 58 pontos. A chance de classificação para a Libertadores foi perdida na última quarta-feira, quando a equipe do técnico Dorival Júnior acabou derrotada nos pênaltis na final da Copa do Brasil para o Palmeiras. Com isso a equipe será o único dos grandes paulistas a estar concentrado apenas no campeonato estadual. Atual campeão, o time busca o bi no torneio.