Após goleada, Barueri promete reação contra o Cruzeiro Derrotados na rodada passada do Campeonato Brasileiro, Barueri e Cruzeiro se enfrentam neste sábado, às 18h30, na Arena Barueri, em busca da recuperação, pela 26.ª rodada. O time paulista sucumbiu diante do Avaí, em Florianópolis, enquanto os mineiros perderam do Palmeiras.