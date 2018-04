Após goleada do Bayern, Messi admite que foco agora é Espanhol

MUNIQUE - A goleada sofrida por 4 a 0 diante do Bayern de Munique, na última terça-feira, praticamente acabou com as chances do Barcelona de avançar à grande decisão da Copa dos Campeões da Europa desta temporada. Mesmo ainda mantendo o sonho de passar pela semifinal no jogo da volta, os próprios jogadores já admitem que o pensamento voltou-se para o Campeonato Espanhol, no qual a equipe é líder disparada e está muito próxima do título.

"Temos que levantar a cabeça e terminar de vez o Campeonato Espanhol, já que faltam poucas partidas para sermos proclamados os campeões. Também temos que tentar nos remontar para esta semifinal e, se não conseguirmos, começar a pensar já na próxima temporada", declarou o argentino Lionel Messi.

O próprio jogador foi um dos principais personagens da derrota. Claramente longe de suas melhores condições físicas, ainda por conta de uma lesão muscular na coxa, ele foi a campo e participou dos 90 minutos, mas ficou muito abaixo de seu melhor futebol e pouco participou da partida.

Mesmo assim, Jordi Roura, auxiliar do técnico Tito Vilanova, fez questão de exaltar a determinação do craque. "Leo (Messi) fez um esforço incrível para poder estar aqui. Ele conseguiu jogar os 90 minutos e fez o que poderia. Estou orgulhoso do quão duro ele trabalhou para estar aqui."

O próprio Roura e alguns jogadores, como Xavi, admitiram que o Barcelona precisará de um "milagre" na quarta-feira que vem, quando precisa golear o Bayern por cinco gols de diferença para garantir a vaga. Antes, no entanto, os catalães voltam a atenção para o Espanhol, já que entram em campo no sábado para enfrentar o Athletic Bilbao, fora de casa.