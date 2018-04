Após goleada, Estevam pede desculpas no Botafogo Depois de ver o Botafogo ser goleado por 6 a 0 pelo Vasco no clássico do último domingo, no Engenhão, pelo Campeonato Carioca, o técnico Estevam Soares preferiu não eleger culpados pela derrota e lembrou que ele e o time devem satisfação aos torcedores da equipe.