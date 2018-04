Após goleada, Gattuso deixa cargo de técnico no Sion

SION - Gennaro Gattuso foi destituído do cargo de técnico do Sion nesta segunda-feira, após a goleada de 5 a 0 sofrida pelo time suíço no fim de semana. O meia veterano, que acumulava a função de treinador, continuará atuando como jogador da equipe.

Gattuso assumiu o cargo de técnico em fevereiro, em sua estreia nesta função, mas não conseguiu convencer a diretoria suíça. O Sion somou apenas dez pontos nos últimos 11 jogos. A pressão sobre o italiano aumentou com a goleada para o Sankt Gallen.

O ex-jogador da seleção italiana será substituída pelo trio que comanda o time sub-21 do Sion, formado por Michel Decastel, Christophe Moulin e Fabian Salvi. Sem jogar, por estar machucado, Gattuso foi mantido no elenco.

Já oito jogadores do time principal foram afastados, enquanto oito atletas da base foram promovidos. "O clube acredita que os jovens jogadores, aliados ao elenco regular, poderão aumentar as chances da equipe", registrou o Sion, em nota.