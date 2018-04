Após goleada histórica, Cruzeiro se reapresenta de olho no Inter

O elenco do Cruzeiro se reapresentou nesta sexta-feira, no dia seguinte à histórica goleada por 7 a 0 sobre a Universidad de Chile, no estádio do Mineirão, pelo Grupo E da Libertadores. O time, no entanto, já deixou a competição continental de lado e está com as atenções voltadas para o Campeonato Brasileiro.

No domingo, às 19 horas, a equipe enfrentará o Internacional, no estádio Beira-Rio, pela terceira rodada do torneio nacional. Os atletas que iniciaram a partida contra os chilenos realizaram apenas um trabalho regenerativo na academia. Os reservas participaram de um atividade tática e Mano Menezes dividiu o elenco em dois times.

Uma das equipes foi formada por: Rafael; Ezequiel, Manoel, Murilo e Marcelo Hermes; Lucas Romero, Bruno Silva, Mancuello e Robinho; Rafael Sóbis e Raniel. O segundo time contou com: Lucas França; Vitinho, Arthur, Digão e Victor Luiz; Ariel Cabral, Patrick Brey, David e Rafael Marques.

No fim da tarde, a delegação viajou para Porto Alegre, onde fará um último treino neste sábado, às 16 horas, antes do duelo contra o Inter. A primeira parte será fechada para a imprensa, que é quando o técnico Mano Menezes deve definir a equipe.