Após goleada, Inter celebra 'evolução em todos os aspectos'

A atuação do Internacional na goleada por 4 a 0 sobre o São José, na noite de quinta-feira, empolgou o técnico Odair Hellmann. Em sua entrevista coletiva após o triunfo no duelo válido pelo Campeonato Gaúcho e disputado no Beira-Rio, o treinador avaliou que o seu time "evoluiu em todos os aspectos".

O técnico destacou que o Inter demonstrou organização defensiva e também foi efetivo nas diversas chances de gol que teve, criando suas oportunidades jogando com a bola no chão e com triangulações, algo que vem sendo trabalhado por Odair nos treinamentos.

"Há uma evolução considerável em todos os aspectos do jogo e traduzimos as oportunidades em gols. Fomos efetivos e fico feliz com a evolução, com a atuação do time. Crescemos individualmente e como equipe", celebrou o treinador.

William Pottker marcou duas vezes para o Inter, uma em cada tempo, e D'Alessandro e Klaus completaram a goleada por 4 a 0 sobre o São José. O resultado no duelo antecipado da décima rodada do Gaúcho deixou o time com 12 pontos somados em seis jogos, na terceira posição.

O Inter voltará a entrar em campo na próxima quinta-feira, quando atuará novamente no Beira-Rio, dessa vez contra o Juventude.