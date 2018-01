Após goleada, Levir pede tranquilidade e apoio para Atlético-MG reagir O técnico Levir Culpi tentou passar um tom de tranquilidade nas suas palavras após a derrota do Atlético Mineiro por 4 a 0 para o Santos, na noite de quarta-feira, na Vila Belmiro, que impediu o time de se aproximar do líder Corinthians, que manteve a vantagem de cinco pontos na dianteira do Campeonato Brasileiro.