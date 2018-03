Após goleada, Mano vê Cruzeiro mais perto da formação ideal

Após um mês e meio de espera, o Cruzeiro enfim teve a estreia de Thiago Neves. Com ele em campo, a equipe jogou bem e goleou o São Francisco, do Pará, por 6 a 0, quarta-feira à noite, no Mineirão, avançando na Copa do Brasil. Agora com o meia à disposição, o técnico Mano Menezes acredita que se aproxima da formação ideal do time.

"Creio que estamos encaminhando para uma formação mais ideal. Teremos variações, porque todos os jogadores do elenco são de qualidade, o que nos dá segurança. Mas todo time vencedor tem uma formação base. Nós vamos ter e logo ela vai aparecer", apontou o treinador, em entrevista coletiva.

Mano também elogiou Thiago Neves, que jogou até 18 minutos do segundo tempo, dando lugar a Alisson. Deixou o campo com duas assistências, aplaudidíssimo pela torcida celeste.

"Foi uma boa estreia. Não quisemos estender mais por segurança, pois não tinha necessidade, o jogo estava resolvido. Superou as expectativas que a gente tinha. Thiago vem de um longo período de inatividade, então o primeiro jogo é um pouco mais difícil. Mas eles se entenderam bem e já vinham fazendo isso nos treinamentos", comentou sobre a dupla com Rafael Sóbis, autor de quatro gols.