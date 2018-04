Após goleada no jogo de ida, Atlético-MG é favorito no Mineiro

SÃO PAULO - Podendo perder por até dois gols de diferença, o Atlético-MG entra como favorito na decisão do Campeonato Mineiro, que acontece neste domingo, no Mineirão. Atual campeão, o Galo entra em campo buscando seu 42º título da competição. Do outro lado, o Cruzeiro precisa devolver a goleada por três gols de diferença se quiser seu 37º título.

Os dois times já estão praticamente definidos. No Cruzeiro, o técnico Marcelo Oliveira não poderá contar com o volante Tinga, lesionado. O jogador sequer foi relacionado para a partida. Apesar de ter fechado parte do treino de sexta-feira, o treinador confirmou a presença de Egídio no lugar de Everton na lateral esquerda.

Já no Atlético-MG, o técnico Cuca não poderá contar com o volante Pierre, suspenso. Ele será substituído por Josué, que formará dupla com Leandro Donizete nas duas primeiras funções do meio-campo. O treinador não sabe se poderá contar com o zagueiro Réver, que sentiu desconforto na coxa e saiu mais cedo do treino desse sábado.

Apesar dos 3 a 0 para o Atlético-MG no jogo de ida, o clássico mineiro terá casa cheia. Até a noite de sexta-feira, 46 mil ingressos haviam sido comercializados, sendo que a torcida do Cruzeiro tem direito a 90% dos bilhetes.

Cruzeiro: Fábio; Ceará, Paulão, Leo e Egídio; Leandro Guerreiro, Nilton, Everton Ribeiro e Diego Souza; Dagoberto e Borges. Téc. Marcelo Oliveira

Atlético-MG: Victor; Marcos Rocha, Gilberto Silva, Réver (Leonardo Silva) e Richarlyson; Josué, Leandro Donizete, Bernard e Ronaldinho; Diego Tardelli e Jô. Técnico: Cuca.

Arbitragem: Leandro Vuaden (Fifa/RS), auxiliado por Rodrigo Pereira Joia (Fifa/RJ) e Rodrigo Henrique Correa (Fifa/RJ)

Local: Estádio Mineirão

Início: 16h